Франция

Экс-менеджер Ливерпуля и Лиона ушел в возрасте 73-х лет.

В ночь с воскресенья на понедельник на 73-м году жизни скончался французский тренер Жерар Улье.

Наибольшего успеха специалист достиг во главе Ливерпуля с 1998 по 2004 год, выиграв Кубок УЕФА-2000/01, Суперкубок УЕФА-2001, Кубок Англии-2000/01, Суперкубок Англии-2001, два Кубка английской лиги-2000/01 и 2002/03, а также становился серебряным и бронзовым призером АПЛ в сезонах-2001/02 и 2000/01.

Также Улье дважды становился чемпионом Франции в составе Лиона в сезонах-2005/06 и 2006/07, работая в стане "ткачей" с 2005 по 2007 год.

Последним местом работы француза была Астон Вилла, с которой он работал с 2010 по 2011 годы.