Франция

ПСЖ обнародовал результаты первых медицинских исследований.

По ходу поединка в рамках 14-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ дома неожиданно уступил Лиону (0:1), один из наиболее ярких атакующих игроков "красно-синих", бразильский нападающий Неймар, получил тяжелое повреждение.

Футболист в срочном порядке прошел первые медицинские обследования, результаты которых, как сообщает французское издание Le Parisien, позволяют утверждать, что игрок избежал перелома левой лодыжки.

"Клиническое и радиологическое исследования повреждения Неймара после растяжения связок левой голеностопного сустава, произошедшего прошлой ночью, обнадеживает. Новые тестирования будут проводиться через 48 часов", — гласит официальное сообщение клуба.

Футболист Лиона Тиаго Мендеш, который совершил грубый подкат против игрока парижан на 90+8 минуте матча, выступил с официальными извинениями в адрес бразильского оппонента: " Ошибки случаются. Но я здесь для того, чтобы искренне извиниться перед Неймаром", — гласит сообщение в Instagram-аккаунте игрока.

Несмотря на обнадеживающие известия, участие игрока ПСЖ в ближайшем матче Лиги 1 против Лорьяна, который состоится 16 декабря, исключено.