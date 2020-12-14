Франция

Отец бразильца резко высказался о судействе в футбольных матчах с участием форварда ПСЖ.

Неймар да Силва, отец форварда ПСЖ Неймара, эмоционально отреагировал на травму сына, полученную в матче с Лионом (0:1).

"Черт. Сколько еще? Столько об этом говорилось, столько раз подчеркивали, что жестокость избыточна.

Почему бы не прекращать это в самом начале, после первого нарушения, а не ждать седьмого, восьмого, девятого? Неужели нужен ВАР, чтобы заметить, что это было чрезмерным? Игрок безрассудно, жестоко подкатывается сбоку, даже не имея возможности отнять мяч.

Во время матча не применялись необходимые меры, когда Неймар, как обычно, был жертвой множества фолов, всегда жестких. Это поощряет таких игроков и их поведение.

До каких пор винить будут жертву? Все зависит от человека, отвечающего за игру, который может защитить", – написал отце бразильца в своем Instagram.

Напомним, что Неймар получил жесткую травму в матче против Лиона.