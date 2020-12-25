Франция

Ивуарийский фулбек не скрывает своего желания вернуться в парижский клуб.

Правый защитник Серж Орье выступает за Тоттенхэм с 2017 года, однако признается, что не сможет ответить отказом, если получит предложение от своего бывшего клуба — Пари Сен-Жермен.

"Когда я называю ПСЖ своим любимым клубом, я не хочу, чтобы журналисты запрещали мне это делать. Я имею на это право, ведь защищать цвета этой команды мне нравилось больше всего. В Париже я проявил себя как мужчина и профессионал".

"ПСЖ — этой мой любимый клуб. Я никогда не откажусь от предложения вернуться туда. Если когда-нибудь появится возможность, почему бы и нет. Если этого не произойдет, то меня полностью устраивает то, где я нахожусь сейчас", — приводит слова Орье Footmercato.

Напомним, ранее стало известно об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера ПСЖ. Сообщается, что сменщиком немецкого специалиста станет Маурисио Почеттино, последним местом работы которого является Тоттенхэм.

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