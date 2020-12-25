Похоже, успехи тренера не оценили в Париже должным образом.
Томас Тухель, getty images
25 декабря 2020, 15:25
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель, по многочисленным сообщениям авторитетных СМИ, покинул свой пост.
Примечательно, что немецкий специалист покидает французскую команду, имея самый высокий процент побед в истории Лиги 1.
Тухель во главе парижан добыл победы 75,6 процентов всех поединков в рамках чемпионата. Напомним, менеджер дважды становился чемпионом Лиги 1.
Ранее с немецким наставником в своих социальных сетях попрощался нападающий команды Килиан Мбаппе.