Главный тренер ПСЖ Томас Тухель, по многочисленным сообщениям авторитетных СМИ, покинул свой пост.

Примечательно, что немецкий специалист покидает французскую команду, имея самый высокий процент побед в истории Лиги 1.

Тухель во главе парижан добыл победы 75,6 процентов всех поединков в рамках чемпионата. Напомним, менеджер дважды становился чемпионом Лиги 1.

Ранее с немецким наставником в своих социальных сетях попрощался нападающий команды Килиан Мбаппе.