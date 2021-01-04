Франция

Достичь примирения между игроком и клубом не удалось.

Руководство Сент-Этьена приняло решение прекратить отношения и голкипером Стефаном Руффье — сообщил официальный сайт клуба.

Очередная попытка примирения не увенчалась успехом, и 34-летнему вратарю, чей контракт истекал 30 июня 2021 года предоставлен статус свободного агента.

Конфликт между Руффье и тренером команды Клодом Пюэлем начался еще в феврале 2020 года, когда Стефан не был включен в заявку на матч против Реймса. Футболист и его агент высказали много "интересного" о клубе и его руководстве, после чего Руффье был отстранен от тренировок и, естественно, игр.

После апелляции, поданной в футбольную лигу Франции, Сент-Этьен обязали вернуть Руффье в команду, что и было сделано, однако сам голкипер отказался довольствоваться ролью вечно резервного (выпускать его на поле тренер категорически отказывался), и демонстративно уходил с тренировок раньше времени.

В конце концов терпение Сент-Этьена лопнуло, и ветерану указали на дверь.

Бывший вратарь национальной сборной Франции (3 матча) выступал за Байонну (40 матчей во всех турнирах), Монако (133) и Сент-Этьен (383).

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