Неймар, getty images
12 января 2021, 22:45
Неймар вернулся к тренировкам после повреждения и имеет шансы сыграть против Марселя в Суперкубке Франции, сообщает официальный сайт ПСЖ.
Отметим, что Неймар пропустил последние матчи Пари Сен-Жермен из-за очередной травмы — нападающий повредил лодыжку в игре против Лиона.
Бразилец в текущем сезоне провел 12 поединков в футболке парижан, забив девять голов и сделав пять результативных передач.
Напомним, что Неймар решил не уходить из Пари Сен-Жермен и готов продлить контракт со своим клубом.