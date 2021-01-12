Франция

Бразилец поможет своей команде в игре против

Неймар вернулся к тренировкам после повреждения и имеет шансы сыграть против Марселя в Суперкубке Франции, сообщает официальный сайт ПСЖ.

Отметим, что Неймар пропустил последние матчи Пари Сен-Жермен из-за очередной травмы — нападающий повредил лодыжку в игре против Лиона.

Бразилец в текущем сезоне провел 12 поединков в футболке парижан, забив девять голов и сделав пять результативных передач.

Напомним, что Неймар решил не уходить из Пари Сен-Жермен и готов продлить контракт со своим клубом.