Франция

Бразильцу удалось избежать серьезного повреждения.

Хавбек Лиона Тиаго Мендес дисквалифицирован на 2 матча за фол против форварда ПСЖ Неймара в концовке поединка 14-го тура Лиги 1.

Де-юре игроку была назначена 3-матчевая дисквалификация, но с зачетом следующего матча клуба против Бреста (2:2), который он все равно пропускал из-за удаления. Таким образом, игрок пропустит 2 следующих матча Лиона до перерыва – против Ниццы и Нанта.

Напомним, что в концовке встречи Мендес подкатился под Неймара, зажав его ногу между своих. За этот фол судья Бенуа Бастьен изначально показал желтую карточку.

Неймар не смог продолжить игру из-за повреждения голеностопа, футболист плакал, лежа на газоне. Арбитр обратился к помощи ВАР и изменил свое решение, удалив Мендеса.

Неймар не смог покинуть поле сам, его унесли на носилках. Последующее обследование не выявило у игрока ПСЖ переломов.

Ранее отец Неймара высказывался о судействе в футбольных матчах с участием форварда ПСЖ.