Франция

Бразильский нападающий решил остаться в Париже.

Неймар передумал покидать Пари Сен-Жермен и готов подписать с клубом новое соглашение, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее бразильца связывали с уходом в Барселону, в которой он очень хотел воссоединиться со своим другом Лионелем Месси.

Неймар пропустил последние матча Пари Сен-Жермен из-за очередной травмы — нападающий повредил лодыжку в игре против Лиона.

Бразилец в текущем сезоне провел 12 поединков в футболке парижан, забив девять голов и сделав пять результативных передач.

Пари Сен-Жермен, вероятно, сделал ставку в будущем именно на Неймара, а потому готов отпустить Килиана Мбаппе.