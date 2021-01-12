Бразильский нападающий решил остаться в Париже.
Неймар, getty images
12 января 2021, 19:32
Неймар передумал покидать Пари Сен-Жермен и готов подписать с клубом новое соглашение, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее бразильца связывали с уходом в Барселону, в которой он очень хотел воссоединиться со своим другом Лионелем Месси.
Неймар пропустил последние матча Пари Сен-Жермен из-за очередной травмы — нападающий повредил лодыжку в игре против Лиона.
Бразилец в текущем сезоне провел 12 поединков в футболке парижан, забив девять голов и сделав пять результативных передач.
Пари Сен-Жермен, вероятно, сделал ставку в будущем именно на Неймара, а потому готов отпустить Килиана Мбаппе.