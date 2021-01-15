Франция

Форвард переехал в Испанию.

Новичок мадридского Атлетико Мусса Дембеле прокомментировал свой переезд в Испанию из Лиона.

"Это большой шаг для меня. Атлетико — великий клуб, известный во всем мире. Я очень рад и не могу дождаться своего дебюта. Я надеюсь, что болельщики скоро вернутся на Ванда Метрополитано и поддержат нас. Как я уже сказал, на стадионе написано все о клубе.

Когда вы приезжаете в новую страну и не говорите на языке, сначала это всегда сложно. Я сделаю все возможное, чтобы выучить испанский быстро".

"Симеоне? Он лучший или один из лучших тренеров в мире. Для меня хорошо быть здесь и работать с ним. Я надеюсь, что мы сможем сделать великие дела вместе. Он фантастический тренер, я могу сказать о нем только хорошее, потому что он это показывает каждый год", — сказал Дембеле в интервью Marca.

Отметим, Дембеле перебрался в Атлетико на правах аренды до конца сезона с правом выкупа за 33,5 миллиона евро.

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