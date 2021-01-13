Франция

Алжирец призван заменить Дембеле.

Нападающий Ислам Слимани завершил свой переход из Лестера в Лион. Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

Контракт с алжирцем подписан на полтора года, до лета 2022. Он перебрался в Лион на правах свободного агента.

Отметим, что Слимани призван заменить Муссу Дембеле, который перешел в мадридский Атлетико на правах аренды.

В минувшем сезоне Слимани выступал за Монако на правах аренды. На его счету девять голов и восемь ассистов в 18 играх за "монегасков".