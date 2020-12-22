Испания

Каталонцы определились с игроками, которых они хотят приобрести.

Руководство Барселоны определилось с футболистами, которых хочет приобрести в зимнее трансферное окно, утверждает Sport.es.

По данным источника, каталонцы намерены договориться о трансфере защитника Манчестер Сити Эрика Гарсии и форварда Лиона Мемфиса Депая.

Отмечается, что каталонцы не должны столкнуться с препятствиями, так как контракты обоих игроков истекают в конце текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Лион готов продать Депая в январе за пять миллионов евро.