Франция

Леонардо рассказал о переговорах с футболистами.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал, как проходят переговоры о продлении контрактов нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.

"Верю, что они убедились, что ПСЖ — отличное место для футболистов высокого уровня с большими амбициями. Нам нужно прийти к соглашению между их желаниями и требованиями и нашими желаниями и требованиями.

Мы не будем умолять их остаться. Все сложнее. Остается только тот, кто действительно хочет. Мы постоянно общаемся, у меня хорошее предчувствие по поводу их контрактов", - цитирует Леонардо France Football.

Ранее свое мнение об игре Неймара высказал главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино.