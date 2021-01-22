Франция

Польский форвард оказался во Франции.

Французский Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Наполи Аркадиуша Милика.

Речь идет об аренде 26-летнего форварда сроком на полтора года с последующем правом выкупа. В СМИ сообщается, что Марсель заплатит порядка восьми миллионов и бонусы.

"Я очень доволен, потому что мы взяли одного из лучших форвардов Европы. Он очень хороший игрок. Мы демонстрируем амбиции клуба, и я хотел бы поблагодарить руководство за решимость, проявленную в сделке", — сказал спортивный директор клуба Пабло Лонгория.

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