Франция

Возрастному футболисту оказалось не так уж и просто найти новое место работы.

В конце 2020 года испанский нападающий Диего Коста по причине возникновения семейных обстоятельств запросил у "матрасников" досрочное расторжение контракта, на что клуб ответил уважительным согласием.

32-летний футболист ожидал в быстром темпе найти для себя новое место для продолжения карьеры, однако далеко не каждый клуб оказался готов его принять в свой состав в виду сложного характера, а максимально удовлетворить финансовые запросы игрока выразил желание исключительно саудовский Аль-Хиляль.

Несмотря на заявленное самим испанцем желание выступать в составе одного из клубов АПЛ, первым коллективом, в который он подал запрос о присоединении в качестве свободного агента, стал французский Марсель. Однако генеральный директор провансальцев Пабло Лонгория быстро ответил на подобную кандидатуру отказом, о чем сообщает France Football.

По информации испанского ресурса AS, Марсель не пожелал бороться с тяжелым характером нападающего, а также был не готов к сумме оплаты его труда, которая в Атлетико составляла около 8 млн евро в год. Сообщается, что французский клуб больше заинтересован в подписании Аркадиуша Милика.

В данный момент сезона Диего Коста находится в родном бразильском городе Лагарто, где поддерживает форму наравне с игроками одного из местных клубов.