Возрастному футболисту оказалось не так уж и просто найти новое место работы.
Диего Коста, Getty Images
13 января 2021, 13:32
В конце 2020 года испанский нападающий Диего Коста по причине возникновения семейных обстоятельств запросил у "матрасников" досрочное расторжение контракта, на что клуб ответил уважительным согласием.
32-летний футболист ожидал в быстром темпе найти для себя новое место для продолжения карьеры, однако далеко не каждый клуб оказался готов его принять в свой состав в виду сложного характера, а максимально удовлетворить финансовые запросы игрока выразил желание исключительно саудовский Аль-Хиляль.
Несмотря на заявленное самим испанцем желание выступать в составе одного из клубов АПЛ, первым коллективом, в который он подал запрос о присоединении в качестве свободного агента, стал французский Марсель. Однако генеральный директор провансальцев Пабло Лонгория быстро ответил на подобную кандидатуру отказом, о чем сообщает France Football.
По информации испанского ресурса AS, Марсель не пожелал бороться с тяжелым характером нападающего, а также был не готов к сумме оплаты его труда, которая в Атлетико составляла около 8 млн евро в год. Сообщается, что французский клуб больше заинтересован в подписании Аркадиуша Милика.
В данный момент сезона Диего Коста находится в родном бразильском городе Лагарто, где поддерживает форму наравне с игроками одного из местных клубов.