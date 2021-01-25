Франция

Команда делит первую строчку с действующим чемпионом страны.

Минимальная выездная победа над Ренном (1:0) в матче 21-го тура французской Лиги 1 позволила Лиллю в очередной раз добыть максимум очков в матче национального первенства текущего сезона.

Подопечные Кристофа Галтье благодаря этому результату не только сумели укрепиться на вершине турнирной таблицы, но подобрались вплотную к собственному историческому рекорду.

Как сообщает статистический портал Opta, лишь в одном сезоне "элитного" первенства Франции "догам" удавалось добиться лучших показателей по набранным очкам за проведенный отрезок чемпионата — 46 баллов в сезоне-1949/50, когда состязание носило название Дивизион 1.

На текущий момент, представитель региона О-де-Франс сумел набрать 45 пунктов.

Свой следующий матч коллектив Галтье проведет в домашних условиях против Дижона.