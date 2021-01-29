Франция

Хавбеку парижского гранда недостаточно выступлений с аргентинцем за сборную.

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария признался, что всегда мечтал выступать с Лионелем Месси за один клуб.

"У меня всегда была мечта играть с ним в одной команде. Каждый раз, когда мы играем за сборную, мне недостаточно этого времени. Я всегда хотел, чтобы мы играли вместе каждый день.

У меня был шанс попасть в Барселону, но не вышло. Возможно, еще будет возможность, мой контракт с ПСЖ заканчивается.

Если бы это случилось, я был бы счастлив. У меня был шанс сыграть с Криштиану Роналду, Неймаром, Мбаппе. Поиграв в одном клубе с Лео, я мог бы спокойно завершить карьеру", — приводит слова Ди Марии TyC Sports.

Ранее сообщалось, что миланский Интер планирует подписать Ди Марию в качестве свободного агента.

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