Италия

Наставник миланской команды Антонио Конте продолжает искать усиление своей обоймы.

32-летний аргентинский полузащитник французского ПСЖ Анхель Ди Мария может продолжить свою карьеру в миланском Интере. Об этом сообщает ресурс Goal.com, ссылаясь на Tuttosport.

Однако "нерадзурри" не спешат расставаться с деньгами ради перехода опытного футболиста, отдавая предпочтение ожиданию процесса естественного окончания действующего контракта Ди Марии с парижанами, которое произойдет следующим летом. После чего, по информации источника, Интер твердо намерен подписать футболиста в качестве свободного агента.

Анхель Ди Мария уже успел провести в новом сезоне 8 матчей за ПСЖ (676 минут), за которые успел отметиться четырьмя голами и тремя результативными передачами. Всего во французском этапе карьеры игрока 229 проведенных игр и 180 результативных действий в составе парижан, с момента трансфера из Манчестер Юнайтед за 63 млн евро в августе 2015 года.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Франции намерен предложить новые контракты всей своей звездной атакующей тройке.

Ориентировочная трансферная стоимость Ди Марии составляет 32 млн евро — ровно столько за один год хочет получить бразилец Неймар в случае подписания нового соглашения.