Франция

Из-за этого инцидента пришлось перенести игру национального первенства.

Как сообщалось ранее, недовольные результатами своего любимого клуба фанаты французского Марселя решили совершить нападение на клубную базу клуба, что стало причиной для переноса домашней игры провансальского клуба в рамках 22-го тура Лиги 1 против Ренна.

Когда эмоции немного поутихли, клуб с помощью своего официального сайта опубликовал призыв к восстановлению правопорядка и последующему недопущению подобных ситуаций.

"Футбольный клуб Олимпик Марсель решительно осуждает недопустимое нападение на команду, состоявшееся сегодня (30 января — ред.) днем ​​в тренировочном центре Роберта-Луи Дрейфуса.

Несколько сотен человек из групп сторонников ультрас ворвались на территорию тренировочного центра, в том числе в административное помещение с помощью силы и с применением насилия в адрес работников клуба.

Несмотря на вмешательство полиции, неоправданная вспышка насилия поставила под угрозу жизнь присутствующих на объекте (игроков, сотрудников, правоохранительных органов, охранников, челнов персонала). Были совершены кражи, автомобили сотрудников получили повреждения. Пять деревьев были сожжены с единственной целью — нанести ущерб. Повреждения внутри зданий были предварительно оценены в несколько сотен тысяч евро.

Эти безответственные и неприемлемые действия должны быть осуждены со всей строгостью. У Олимпика Марсель есть все доказательства причастности виновных. Их немедленно передали следователям. В ближайшие несколько часов будут поданы жалобы, чтобы отстоять права клуба против подобного варварства", — содержится в официальном обращении клуба к общественности.

Повлиять на разгоряченных фанатов были также призваны слова футболистов и президента клуба Жака-Анри Эйро: "На данный момент около трехсот сотрудников пребывают в состоянии шока из-за того, что присутствовали во время ужасного нападения на клубную базу. То, что произошло сегодня днем, требует максимально строгого наказания для нарушителей спокойствия, которые утверждают, что являются фанатами клуба, но при этом разрушают инфраструктурные объекты и угрожают сотрудникам и игрокам".

Пресс-службой также были приведены слова голкипера Стива Манданда: "Я играю в Олимпике Марсель уже 13 лет. Я знаю все об этом клубе, я знаю, какую любовь и разочарование он может вызывать. Но сегодняшние события меня огорчают и являются неприемлемыми. Мы футболисты и спортивный кризис никоим образом не может оправдать такую ​​волну насилия. Нам всем необходимо прийти в себя".

Марсель одержал победу лишь в одном из своих последних девяти поединках, а в текущем розыгрыше французской Лиги 1 занимает седьмое место с 32-мя набранными очками в 20-и сыгранных матчах.