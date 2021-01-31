Контракт Гариссона Инносана принадлежит ПСЖ.
MAXPPP
31 января 2021, 12:20
Поединок 22-го тура французской Лиги 2 между Шамбли и Каном (4:2) был омрачен неприятным инцидентом.
В концовке поединка 20-летний вратарь Кана Гариссон Инносан без сознания упал на поле. К нему быстро подбежала медицинская бригада, которая оперативно забрала игрока на носилках и отправила его в госпиталь.
По информации Ouest-France, Инносан пришел в себя в больнице и чувствует себя хорошо. Он остался на ночь для наблюдения. Отмечается, что у игрока мог случиться приступ тахикардии.
Отметим, что Инносан является воспитанником ПСЖ и он выступает за Кан на правах аренды.