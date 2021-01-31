Текущий контракт бразильского форварда рассчитан до лета 2022 года.
Неймар, Getty Images
31 января 2021, 11:42
Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар ведет переговоры о продлении контракта с французским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Действующее соглашение 28-летнего бразильца рассчитано до лета 2022 года.
По информации источника, стороны должны решить вопрос по новому контракту в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что ПСЖ не собирается умолять Мбаппе и Неймара остаться во Франции.