Франция

Текущий контракт бразильского форварда рассчитан до лета 2022 года.

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар ведет переговоры о продлении контракта с французским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Действующее соглашение 28-летнего бразильца рассчитано до лета 2022 года.

По информации источника, стороны должны решить вопрос по новому контракту в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не собирается умолять Мбаппе и Неймара остаться во Франции.