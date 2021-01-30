Оба футболиста уже отправились на самоизоляцию.
Марко Веррати, getty images
30 января 2021, 00:05
Марко Верратти и Абду Диалло сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный твиттер-аккаунт парижан.
Источник утверждает, что как и положено в такой ситуации, оба футболиста уже отправились на самоизоляцию.
Отметим, что Абду Диалло в текущем сезоне провел 19 поединков в футболке ПСЖ, а Марко Верратти — 18 игр.
Напомним, что ранее положительный тест на коронавирус сдал главный тренер парижан Маурисио Почеттино.