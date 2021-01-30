Франция

Оба футболиста уже отправились на самоизоляцию.

Марко Верратти и Абду Диалло сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный твиттер-аккаунт парижан.

Источник утверждает, что как и положено в такой ситуации, оба футболиста уже отправились на самоизоляцию.

Отметим, что Абду Диалло в текущем сезоне провел 19 поединков в футболке ПСЖ, а Марко Верратти — 18 игр.

Напомним, что ранее положительный тест на коронавирус сдал главный тренер парижан Маурисио Почеттино.