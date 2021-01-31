Завершился матч чемпионата Франции.
Маурисио Почеттино, Getty Images
31 января 2021, 18:22
В рамках 22-го тура чемпионата Франции Лорьян, который находится в зоне вылета, обыграл ПСЖ (3:2).
Голами за хозяев отметились Абергель, Висса и Моффи. ЗА ПСЖ дублем отметился Неймар.
Отметим, что это поражение стало первым для Маурисио Почеттино на посту главного тренера парижан.
Под его руководством команда сыграла 6 матчей, в 4 из которых добыла победы, однажды сыграла вничью и проиграла один раз.
Также отметим, что в середине декабря ПСЖ сумел выиграть Суперкубок Франции. Этот трофей стал первым в тренерской карьере Почеттино.
Лорьян - ПСЖ 3:2
Голы: Абергель, 36, Висса, 80, Моффи, 90+2