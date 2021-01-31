Франция

Завершился матч чемпионата Франции.

В рамках 22-го тура чемпионата Франции Лорьян, который находится в зоне вылета, обыграл ПСЖ (3:2).

Голами за хозяев отметились Абергель, Висса и Моффи. ЗА ПСЖ дублем отметился Неймар.

Отметим, что это поражение стало первым для Маурисио Почеттино на посту главного тренера парижан.

Под его руководством команда сыграла 6 матчей, в 4 из которых добыла победы, однажды сыграла вничью и проиграла один раз.

Также отметим, что в середине декабря ПСЖ сумел выиграть Суперкубок Франции. Этот трофей стал первым в тренерской карьере Почеттино.

Лорьян - ПСЖ 3:2

Голы: Абергель, 36, Висса, 80, Моффи, 90+2