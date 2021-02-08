Франция

Душевное интервью лидера ПСЖ клубной прессе.

Несколько дней назад игроку сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймару исполнилось 29 лет. Его карьера была непростой. От юного таланта он дорос до звезды мирового масштаба. Он оправился от сложной травмы на позвоночнике, сумел продолжить карьеру и создал собственный Институт, который помогает бедным детям из его родного района.

В интервью клубной прессе бразилец рассказал, как он становился кумиром миллионов, а также, что без усилий невозможно воплотить свою мечту.

Неймар и Роналду — именинники: что вы знаете о кумирах миллионов?

- Что тебе нравится во Франции?

- Отличная еда. Башня необычайная… Каждый раз, когда проезжаю мимо, я ошеломлен тем, что что-либо может быть таким красивым. Иногда погода подводит. Я не люблю холод, но к этому можно привыкнуть.

- Мы не так уж много знаем о тебе. Только то, что ты хорошо управляешься с мячом. Ты можешь назвать это божьим даром?

- Думаю, да. Бог наградил меня талантом играть в футбол. Конечно же, мне пришлось многим пожертвовать ради осуществления своей мечты. Я очень благодарен Богу за этот подарок, потому что футбол был моей страстью с самого детства. И я собираюсь выкладываться на полную всю оставшуюся жизнь.

- В каком возрасте ты понял, что у тебя есть то, чего нет у твоих сверстников?

- Думаю, когда мне было 8 лет, люди стали замечать, что я выделяюсь. Однажды во время турнира, кажется, я тогда за матч забил 8 или 9 мячей. Я обыграл голкипера, забил и побежал обнимать отца. Когда я забил четвертый, а потом пятый гол, отец уже не хотел обниматься. Мне было стыдно, потому что другие отцы говорили, что я играл сам – я не играл на команду. Но когда я обнял отца, тот сказал "нет". И затем стало понятно, что я отличаюсь качеством игры среди ребят моего возраста.

- Сейчас ты звезда мирового масштаба. Тебя все узнают и обожают. Ты – один из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Триумф бедного мальчика из Бразилии. Ты рос в бедном районе…

- Мой родной район – это практически фавела в Бразилии. Слава Богу, мы не голодали, но мы, конечно же, хотели лучшей жизни. Родителям не хватало денег, чтобы купить мне даже какую-то мелочь, которую я хотел. Мы вдевятером жили с бабушкой в ее доме, спали в комнате, которая меньше, чем та, в которой мы сейчас записываем интервью. Но все равно там я провел один из лучших периодов своей жизни, веселился, гулял на улице, встречался с друзьями, мы играли в футбол. В то время я многое понял и благодарен Богу за футбольный талант, который помог мне вытащить семью из того мира и дать им лучшую жизнь.

- Ты говорил, что в детстве у тебя была только еда. Мать не могла позволить себе купить даже печенье для детей. Можешь рассказать подробнее?

- Однажды мы были в супермаркете, я попросил купить печенье, но мама не смогла, так как у нее не было денег. Мы могли позволить себе только базовые продукты. Тогда я согласился и сказал, что, когда вырасту, стану настолько богатым, что куплю кондитерскую фабрику. И тогда она рассмеялась, потому что дети – большие выдумщики. Она и сейчас с улыбкой вспоминает ту историю, она ее очень тронула.

- Твой отец работал на фабрике, мечтая о том, что футбол поможет выбраться его семье из бедности. Ты осуществил его мечту?

- Очевидно, что каждый мечтает о лучшей жизни для своей семьи. Отец мечтал об этом еще со времен, когда сам был футболистом. К сожалению, у него не вышло построить успешную карьеру. Он поиграл в нескольких клубах, а потом устроился на работу в Сантос механиком. Он чинил машины и мотоциклы клуба. Отец работал за зарплату, которой хватало на содержание семьи, и он хотел мне помочь. Сейчас мы с улыбкой вспоминаем те времена, много шутим, мы отлично ладим. Я очень благодарен ему, всей семье, маме, сестре, друзьям – каждому, кто помог мне оказаться там, где я сейчас, ведь это был нелегкий путь. Многие люди думают, что взобраться на вершину легко. Но это не так, это сложно. Приходится много бороться, чтобы оставаться на уровне. Это тоже очень сложно. Потому я очень благодарен всем родственникам и близким, которые помогают мне оставаться в топе.

- Твой отец всегда следил за твоей карьерой, у вас очень близкие отношения.

- Да, мы очень близки. Мы не просто отец и сын, мы друзья. Мы много говорим, ссоримся, делимся своим мнением и не всегда оно совпадает. У нас так повелось с детства. В этом наша сила. Многие друзья говорят, что никогда в жизни не видели таких отношений между сыном и отцом. Он может ворчать, быть нудным, но я все равно его очень сильно его люблю.

- Тебе пришлось покинуть родной дом очень рано. Такова была цена успеха в футболе.

- Конечно, в жизни много раз приходилось отказываться от того, что любишь. Когда тебе 12-13 лет, ты хочешь гулять в парке, ездить на экскурсии с классом, ходить в кино с друзьями. Мне часто приходилось пропускать все это, поскольку на следующий день была назначена тренировка, игра или же мне нужно было сидеть дома восстанавливаться. Конечно же, я часто грустил вдали от семьи, отсутствуя по две недели. Я многое пропустил. Я уже очень давно живу вдали от них. Скучаю по матери, сестре, отцу. Время от времени они приезжают в гости. Но это неотъемлемая часть жизни любого человека, который хочет добиться успеха. Без трудностей никуда. Приходится выходить из зоны комфорта. Ты в поисках чего-то большего, где-то вдалеке, чтобы затем обеспечить лучшую жизнь своим родственникам.

- Мы не часто говорим о вызовах в карьере звезды футбола. Наибольшим испытанием был чемпионат мира 2014 года. У тебя был перелом позвоночника. Не боялся, что можешь стать инвалидом и больше не сможешь играть?

- Да, это был один из самых сложным моментов в моей жизни. Но одновременно это было и счастливое время, потому что я узнал, что травма спины не помешает моей карьере футболиста. Когда я оказался в больнице, врач сказал: "У меня есть две новости: хорошая и плохая. Какую хочешь услышать первой?" Я ответил, что лучше начать с плохой. "Плохая новость: ты не сможешь доиграть ЧМ-2014", — сказал он. Я заплакал и спросил, в чем же тогда хорошая новость. "Ты сможешь продолжить играть в футбол. Ты сможешь ходить и жить нормальной жизнью. Всего пару миллиметром в сторону, и ты был бы инвалидом", — сказал врач.

Меня тогда это сильно подкосило. Ты падаешь на спину, и какие-то два миллиметра могут разрушить твою жизнь, карьеру, мечты. В то время я очень страдал из-за того, что пропустил чемпионат, но, с другой стороны, большим облегчением было то, что Бог защитил меня, и я смог вернуться в футбол.

- Неймар все переживет. Бывший тренер в Сантосе (твоем первом клубе) говорил, что все дело в силе твоего духа. Ты никогда не отступаешь от своей мечты. Это тот самый месседж, которым ты хотел бы поделиться с современной молодежью?

- Думаю, да. Нужно верить в то, что делаешь. Я тот игрок, который отметает саму вероятность потерять мяч, проиграть матч. Для меня нет ничего невозможного. Все возможно, я верю в это. Я верю в Бога и знаю, что он помогает в любых делах тем, кто верит в него. Я верю, что можно выиграть матч, который кажется уже проигранным. Я могу забить в конце игры, сделать что-то невероятное. Я никогда не сдаюсь. Мой совет вам: всегда верьте в свою мечту! Идите к ней! Тренируйтесь, будьте настойчивыми. Делай все, что в ваших силах для осуществления мечты. Именно так делаю я.

- Но не обошлось и без неудач. Так, недавно ПСЖ проиграл в финале Лиги чемпионов. Ты уже переварил это поражение или же его невозможно забыть?

- Это было больно. Упустить трофей, а особенно в Лиге чемпионов, это ужасно. Мне не понравилось. Я очень переживал, плакал, потому что очень хотел завоевать победу для Франции. К сожалению, в тот раз у нас не вышло. Но у нас появился новый шанс в этом сезоне, и мы сделаем все возможное, чтобы снова оказаться в финале, завоевать кубок.

Та игра с Баварией была очень сложной. Мы были очень расстроены, но это футбол, это часть игры. Это отличная команда, и в том матче она была лучше. Они заслужили победу.

- Как бы ты описал свои отношения с Мбаппе в ПСЖ?

- Мы практически братья: я старший, а он младший. Мы часто ссоримся, я на него кричу на поле, командую, куда бежать и прочее. Я для него – заноза в одном месте, но желаю ему только лучшего. Я называю его "Золотым Мальчиком", потому что он действительно особенный. У него огромное сердце, а его футбольном таланте и говорить нечего – и так все знают. Вне поля он потрясающий человек. Командный игрок, всегда улыбчив, доброжелателен, любит пошутить. Мы с ним похожи: чтобы выкладываться на 100%, нужно быть счастливым. Когда он счастлив на поле, его не остановить. Вот почему я хочу, чтобы он всегда был счастлив. Надеюсь, что этот сезон будет удачным для нас и мы завоюем несколько титулов.

- Ты счастлив в ПСЖ? Ты хочешь остаться?

- На сегодня я очень счастлив. Кое-что сильно изменилось. Не могу точно сказать, что именно изменилось – что-то во мне или извне – но сейчас я хорошо себя чувствую, я адаптировался, чувствую себя налегке. Я здесь очень счастлив. Я хочу остаться в ПСЖ. Надеюсь, что Килиан тоже останется. Этого хочет каждый парижанин. Мы хотим поднять ПСЖ на вершину. Хочу и дальше делать то, что делаю сейчас в Париже – играть в футбол и быть счастливым.

- Говорят, ты любишь подкалывать одноклубников и часто шутишь.

- Да, я весельчак, люблю подшучивать над ребятами. Я дружу со всеми, обожаю игру, смех. Со всеми в прекрасных отношениях.

- Ты похож на человека, любящего вечеринки. Это правда?

- А кто их не любит? Все хотят развлекаться, гулять с друзьями, семьей. Я знаю, когда можно, а когда нет. Я совсем не тот незрелый парень, каким меня многие представляют. Если быть на 100% зацикленным на игре при таком складе ума, как у меня, то можно просто слететь с катушек.

- Неймар, ты хорошо следишь за собой: одежда, прически, татуировки… Это еще одна причина, по которой ты популярен среди молодежи?

- Не знаю. Я никогда не стремился быть иконой стиля, но так вышло. Когда я выстриг ирокез, то не ожидал, что так много людей повторят за мной. Многие стали одеваться, как я. Я рад, что людям это нравится.

- Но мало кто знает, что ты человек с большим сердцем. В Бразилии ты вместе с родителями открыл Институт Неймара для детей из бедных семей, которые живут в местах твоей юности. Кому пришла в голову эта идея?

- Не так уж много людей знает меня настоящего. Многие строят свое мнение на основе того, что видят в прессе, в соцсетях… Эта идея посетила нас, когда я еще была ребенком. Мы еще тогда обсуждали, каким будет этот Институт. Я понял, что именно он будет для нас значить. На сегодня это именно то, о чем мы мечтали – даже лучше. Я хотел бы принимать более активное участие, но не могу из-за соглашения с клубом, которое регламентирует, сколько раз я могу отлучаться из клуба, а также из-за большого расстояния. Но это действительно мечта нашей семьи, которую мы смогли осуществить.

- Сколько там детей?

- Около 3 000 детей, но в целом через Институт прошло более 10 тысяч человек. Мы счастливы от того, что можем помочь. Первое, что нужно сделать, чтобы поступить в Институт, это ходить в школу, не пропускать уроки. Институт – это приложение к школе. Мы помогаем со всем: физкультурой, французским, испанским, английским языками, робототехникой, волейболом, плаваньем, каратэ, — со всем, что помогает развивать детей. Эти дополнительные уроки, занятия на другом языке – это очень хорошо, по моему мнению.

- Тебя на родине многие считают героем, который не забыл свои корни. Ты гордишься этим?

- Это огромный источник гордости для меня. Я никогда не забывал, откуда я, и помню до сих пор все, чему научил меня родной район. Это уличное детство многому меня научило. И я ему за это благодарен. Возможность помогать Институту для меня бесценна, это что-то действительно важное. Это главное достижение моей жизни.