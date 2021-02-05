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Сегодня, 5 февраля, одни из лучших футболистов современности — Криштиану Роналду и Неймар — празднуют дни рождения.

Трудно в это поверить, но Криштиану Роналду уже 36 лет. Многие футболисты к этому возрасту уже давно заканчивали с футболом или же доигрывали карьеры в экзотических странах, а португалец продолжает играть на самом высоком уровне, пачками забивая голы и преодолевая рекорд за рекордом. Возраст — не преграда для Криштиану, и он наверняка продолжит радовать нас своим футболом еще несколько сезонов. За это ему честь и хвала.

Безусловно, именно Роналду — главный именинник в мире спорта сегодня, но есть и еще один футболист топ-уровня, который в этот день празднует день рождения. Речь о Неймаре — втором после Килиана Мбаппе самым дорогим футболистом современности. Бразильцу сегодня 29 лет и он продолжает идти к своей цели — победе в Лиге чемпионов с ПСЖ. В прошлом году Неймар остановился всего в шаге от мечты и очень интересно, добьется ли он своего.

Роналду и Неймара обожают миллионы фанатов по всему миру, но они оба — противоречивые личности. Оба порой не стесняются симулировать, оба могут некрасиво поступить на футбольном поле по отношению к соперникам и даже партнерам по команде, у обоих были проблемы с законом. Несмотря на все моменты, Криштиану и Неймар — выдающиеся футболисты, о которых будут еще долго вспоминать после завершения их карьеры.

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