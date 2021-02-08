Франция

Форвард ПСЖ в начале принципиального поединка не заметил, как пробежал все поле в длину.

В поисках быстрого гола в рамках выездного поединка 24-го тура французской Лиги 1 против Марселя (0:2), нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе на седьмой минуте развил по-настоящему фантастическую скорость с целью преодолеть дистанцию от своей до чужой штрафной (около 99 метров), после чего открыть счет в поединке.

В моменте, скорость 22-летнего француза достигала 39 км/ч, что потенциально может сделать его наиболее быстрым футболистом в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Гарету Бэйлу и его памятному рывку в матче против Барселоны на 36,9 км/ч.

К слову, в животном мире аналогичных Мбаппе показателей достигает гигантский варан (перенти, Hydrosaurus giganteus) — 40,23 км/ч.

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