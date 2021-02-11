Франция

Бразилец считает, что трансфер Лионеля Месси в парижский гранд возможен.

Легендарный защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением касательно возможного трансфера нынешнего капитана Барселоны Лионеля Месси в Пари Сен-Жермен.

"Месси никогда не бывает на низком уровне. Месси — это Месси, лучший в мире, гений. Он имеет право порой демонстрировать плохую игру, но он шесть раз становился лучшим в мире. Если Месси играет хорошо, Барселона, сборная Аргентины и болельщики побеждают. Мы все побеждаем. Мы фанаты Месси, потому что мы футбольные фанаты".

"Потенциальный переход Месси в ПСЖ? Это возможно. Это богатый клуб с деньгами, который хочет выиграть все важные титулы, включая Лигу чемпионов. Я думаю, что это возможно, да. Если по какой-то причине такие звезды, как Месси, Неймар и Мбаппе, будут играть вместе, то пусть клубы готовят своих защитников", — заявил Кафу в интервью Сadenaser.

Напомним, ранее полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария оценил вероятность возможного перехода в его команду нападающего Барселоны Лионеля Месси.

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