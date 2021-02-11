Франция

Бразильский футболист прокомментировал свою травму.

Неймар очень расстроился из-за того, что ему придется пропустить четыре недели после полученной травмы в матче против Кана.

"Мне очень грустно, боль безмерна, слезы не остановить. Мне снова придется на время прекратить заниматься тем, что я люблю больше всего в жизни, а именно футболом. Иногда я чувствую себя некомфортно из-за того, как я играю, я веду мяч, и в конечном итоге меня постоянно сбивают с ног. Я не знаю: проблема в том, что это я или в моих действиях на поле.

Мне грустно слышать от игроков, тренеров, комментаторов или других людей, которые говорят: "Тебе нужно ударить его", "он ныряльщик", "он плачущий ребенок", "он ребенок" и т. д. Меня это действительно огорчает, и я не знаю, сколько еще смогу это выдержать. Я просто хочу быть счастливым, играя в футбол, и не более того", — написал Неймар в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что бразильский футболист не поможет ПСЖ в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионово и с большой долей вероятности пропустит ответный матч.