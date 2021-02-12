Неймар да Силва вступился за своего сына.
Неймар, фото getty images
12 февраля 2021, 13:54
Отец Неймара ответил главному тренеру Кана, который после проигрыша ПСЖ в Кубке Франции заявил, что "не будет плакать" и "оставит это Неймару".
"Он плачет, потому что есть такие тренеры, как вы, судьи такого уровня, небрежные и молчащие обо всем лиги, в подавляющем большинстве предвзятые журналисты и трусы.
Да, ему приходится плакать. Но через плач моего сына, спортсмена, магия футбола продлится еще на одну ночь, и после этого он, как всегда, снова встанет, чтобы вновь победить", — написал отец футболиста в своем Instagram-аккаунте.
Парижане обыграли Кан в Кубке Франции, но данный успех гранда был омрачен травмой бразильской звезды.
Звездный бразилец повредил приводящую мышцу левой ноги, из-за чего не смог продолжить матч и покинул поле на 60-й минуте.
Напомним, что Неймар пропустит первый матч против Барселоны в Лиге чемпионов из-за полученной травмы.