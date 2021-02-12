Франция

Неймар да Силва вступился за своего сына.

Отец Неймара ответил главному тренеру Кана, который после проигрыша ПСЖ в Кубке Франции заявил, что "не будет плакать" и "оставит это Неймару".

"Он плачет, потому что есть такие тренеры, как вы, судьи такого уровня, небрежные и молчащие обо всем лиги, в подавляющем большинстве предвзятые журналисты и трусы.

Да, ему приходится плакать. Но через плач моего сына, спортсмена, магия футбола продлится еще на одну ночь, и после этого он, как всегда, снова встанет, чтобы вновь победить", — написал отец футболиста в своем Instagram-аккаунте.