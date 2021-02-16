Франция

Бразилец пытается воссоединиться с нападающим Барселоны.

Нападающий ПСЖ Неймар звонил Лионелю Месси и описывал преимущества французского клуба, сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на L`Equipe.

Источник утверждает, что бразилец, помимо достоинств клуба, также сделал акцент на качестве жизни в Париже.

Отметим, что сам Неймар долгое время не хотел продлевать контракт с Пари Сен-Жермен, но недавно решил остаться в стане чемпиона Франции.

Лионель Месси, в свою очередь, уже этим летом сможет подписывать контракт с любым клубом, но у У ПСЖ может не хватить денег на зарплату для аргентинца.

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