Испания

Даже в случае перехода в качестве свободного агента, зарплата аргентинца заморозит иную активность клуба.

Несмотря на отменную форму, которую удалось набрать аргентинскому нападающему Лионелю Месси в его предыдущих матчах за каталонскую Барселону, слухи о возможном переходе футболиста в состав французского ПСЖ не утихают ни на минуту.

Действующее соглашение звездного футболиста с "блаугранас" подходит к концу уже следующим летом, однако сам Месси предпочитает дождаться выборов президента клуба, которые должны состоятся 24 января, и только потом принять решение о своем будущем.

Однако, Лионель уже может вести переговоры с возможными будущими работодателями и даже подписывать предварительные соглашения. ПСЖ долгое время называется главным претендентом на игрока, однако, как сообщает испанское издание Marca, со ссылкой на слова французского журналиста Жюльена Лорана, у парижан может и не хватить ширины кошелька для содержания контракта футболиста.

"Финансовый fair-play, пандемия COVID-19 — все эти факторы давят на клубы в данный момент. ПСЖ не находится в стороне от глобальных проблем. По поводу возможного прихода Месси: смотрите, зарплата Неймара составляет около 30 млн евро в год, Лео запросит около 60 млн евро, но ведь есть еще и Мбаппе, которому предложен контракт с аналогичными бразильцу условиями!

Только эти трое будут получать за год, по реалистичным подсчетам — с премиями и прочим, около 150 млн евро. Три футболиста, 150 миллионов, каждый год. С финансовой точки зрения — это просто невозможно!

Впрочем, ПСЖ может рискнуть, но я мало верю в этот сценарий", — подытожил журналист.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси уже успел провести 21 поединок (1819 минут) за Барселону, обеспечив команду 14-ю результативными ударами и шестью голевыми передачами.

Текущая трансферная стоимость аргентинца, по данным портала Transfermarkt, составляет 80 млн евро.

В ближайшее время Месси может помочь своей команде завоевать первый трофей в новом футбольном году, но для этого "блаугранас" необходимо будет, для начала, обыграть в полуфинале Суперкубка Испании Реал Сосьедад.