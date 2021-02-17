Франция

Запутанные события прошлогодней летней трансферной кампании получили новый виток в истории своего развития.

Летом 2020 года французский полузащитник с сенегальскими корнями Папе Алассане Гуйе совершил переход из Гавра в Марсель в качестве свободного агента.

В этой истории не было бы ничего необычного, если бы не появился промежуточный клуб в лице английского Уотфорда, с которым футболист, сначала, подписал контракт, а затем — расторг его в момент получения предложения от Марселя.

Подобное поведение 22-летнего футболиста можно объяснить тяжелыми отношениями с его бывшим агентом Бакари Саного, который 29 апреля 2020 года настоял на подписании предварительного соглашения с "шершнями", после чего между ним и Гуйе произошел конфликт на неизвестных основаниях, завершившийся разрывом сотрудничества.

Судьба контракта с Уотфордом оказалась подвешенной в воздухе, а новый представитель футболиста, адвокат Пьер-Анрис Бовис, быстро сумел найти спорные пункты в заключенном ранее соглашении, благодаря чему игрок настоял на своем отказе от обязательств, после чего успешно провел переговоры с Марселем о контракте на четыре сезона.

Уотфорд оказался в роли пострадавшей стороны в данной истории, однако продолжал хранить молчание около семи месяцев, но уже в новом, 2021 году, решил подать соответствующий иск в ФИФА, после чего международная ассоциация начала расследование.

Предложением от регулятора стало заключение мирового соглашения между клубами, но ни Марсель, ни Уотфорд, по состоянию на текущий момент, не захотели идти на уступки в данном вопросе.

Как отмечает французский ресурс mcsport.bfmtv.com, в случае проигрыша по данному делу, Марсель может получить запрет на любую активность на трансферном рынке на определенный период времени, что в условиях близкого к катастрофическому состоянию дел внутри команды выглядит достаточно болезненным ударом по перспективам его развития.