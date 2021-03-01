Стефан Жюльен покинул французский клуб.
Жульен Стефан, AFP
01 марта 2021, 18:34
Ренн на своем официальном сайте сообщил, что клуб принял отставку главного тренера Жульена Стефана.
Клуб расторгнул контракт с 40-летним специалистом, который захотел покинуть свою должность по собственному желанию.
До этого Стефан работал в клубе на протяжении 9 лет — сперва в качестве наставника молодежной команды, затем с дублем и с 2018 года — основной команды.
По итогам 26 игр Ренн занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1. В настоящее время "красно-черные" выдали серию из семи матчей без побед, в которых было пять поражений.
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