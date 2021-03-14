28-летний француз может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Флориан Товен, Getty Images
14 марта 2021, 15:23
Полузащитник Марселя Флориан Товен попал в сферу интересов двух клубов — Севильи и Лестера. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, оба клуба рассматривают возможность подписания контракта с 28-летним французом предстоящим летом, когда он станет свободным агентом.
Также отмечается, что руководство Марселя также хочет оставить футболиста, продлив с ним контракт до 2025 года с годовым окладом в три миллиона евро.
В текущей кампании Товен провел 35 поединков во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал девять ассистов.
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