Франция

28-летний француз может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Полузащитник Марселя Флориан Товен попал в сферу интересов двух клубов — Севильи и Лестера. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, оба клуба рассматривают возможность подписания контракта с 28-летним французом предстоящим летом, когда он станет свободным агентом.

Также отмечается, что руководство Марселя также хочет оставить футболиста, продлив с ним контракт до 2025 года с годовым окладом в три миллиона евро.

В текущей кампании Товен провел 35 поединков во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал девять ассистов.

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