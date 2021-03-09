Франция

Марсель официально представил своего нового тренера.

Во вторник, 9 марта, Хорхе Сампаоли официально приступил к исполнению своих обязанностей — сообщил официальный Твиттер Марселя.

Директор клуба Пабло Лонгория официально представил аргентинского специалиста в качестве главного тренера Марселя.

После увольнения Андре Виллаша-Боаша Марселем руководил Нассим Ларге.

Первым матчем под руководством Сампаоли для Марселя станет перенесенный поединок 22-го тура чемпионата Франции против Ренна, запланированный на среду, 10 марта.

После 27-ми сыгранных матчей Марсель занимает 8-е место и на 20 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

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