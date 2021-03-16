Неймар не сыграет за ПСЖ против Лилля в 1/8 финала Кубка Франции — сообщил официальный Твиттер парижан.

По словам тренера ПСЖ Маурисио Почеттино, бразилец фактически восстановился после травмы, полученной в феврале, но он не хочет рисковать, поэтому не выпустит Неймара в кубковом матче против лидера чемпионата в среду, 17 марта.

Если не произойдет ничего непредвиденного, то Неймар вернется на поле в матче Лиги 1 против Лиона в воскресенье, 21 марта. 

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