Франция

Нападающий сборной Нидерландов будет нарасхват в следующее трансферное окно.

Ранее стало известно, что каталонская Барселона намерена в ближайшую трансферную кампанию оформить переход нападающего французского Лиона и сборной Нидерландов Мемфиа Депая.

Однако, как сообщает испанский ресурс Diario Sport, за креатуру Рональда Кумана "блаугранас" предстоит выиграть в жесткой конкуренции против действующего чемпиона Франции — ПСЖ, который в недавнем прошлом остановил их участие в Лиге чемпионов УЕФА уже на стадии 1/8 финала.

27-летний нидерландский форвард, трансферную стоимость которого портал Transfermarkt оценил в 45 млн евро, при условии завершения контракта с "детьми" ближайшим летом.

В текущем сезоне Депай провел уже 30 поединков за свой клуб, отметившись 15-ю голами и 9-ю результативными передачами.

Ближайший матч с участием Депая состоится как раз против его потенциально будущего клуба — ПСЖ — который приедет на Групама Стэдиум для проведения игры 21 марта, в 22:00 по киевскому времени.