Нападающий сборной Нидерландов будет нарасхват в следующее трансферное окно.
Мемфис Депай, Getty Images
20 марта 2021, 07:20
Ранее стало известно, что каталонская Барселона намерена в ближайшую трансферную кампанию оформить переход нападающего французского Лиона и сборной Нидерландов Мемфиа Депая.
Однако, как сообщает испанский ресурс Diario Sport, за креатуру Рональда Кумана "блаугранас" предстоит выиграть в жесткой конкуренции против действующего чемпиона Франции — ПСЖ, который в недавнем прошлом остановил их участие в Лиге чемпионов УЕФА уже на стадии 1/8 финала.
27-летний нидерландский форвард, трансферную стоимость которого портал Transfermarkt оценил в 45 млн евро, при условии завершения контракта с "детьми" ближайшим летом.
В текущем сезоне Депай провел уже 30 поединков за свой клуб, отметившись 15-ю голами и 9-ю результативными передачами.
Ближайший матч с участием Депая состоится как раз против его потенциально будущего клуба — ПСЖ — который приедет на Групама Стэдиум для проведения игры 21 марта, в 22:00 по киевскому времени.