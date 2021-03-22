Франция

Бразильский футболист, вероятно, продолжит выступать за парижан.

Неймар согласовал условия нового соглашения с Пари Сен-Жермен, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что контракт с бразильским вингером будет рассчитан до лета 2026-го года. Текущее соглашение действительно до лета 2022-го года.

В текущем сезоне Неймар провел 19 поединков, в которых отметился 13 забитыми голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что ранее бразилец восстановился после серьезного повреждения, из-за которого пропустил внушительный отрезок сезона.