Бразильский футболист, вероятно, продолжит выступать за парижан.
Неймар, getty images
22 марта 2021, 18:59
Неймар согласовал условия нового соглашения с Пари Сен-Жермен, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
Источник утверждает, что контракт с бразильским вингером будет рассчитан до лета 2026-го года. Текущее соглашение действительно до лета 2022-го года.
В текущем сезоне Неймар провел 19 поединков, в которых отметился 13 забитыми голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что ранее бразилец восстановился после серьезного повреждения, из-за которого пропустил внушительный отрезок сезона.