Франция

Бразильский форвард пропустил полтора месяца из-за травмы.

Нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы и готов помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата Франции против Лиона.

29-летний бразилец был травмирован и находился в лазарете полтора месяца с 10 февраля.

"Мы будем следовать за здравым смыслом. После матча с Каном прошло около пяти или почти шести недель с тех пор, как Неймар играл. Его будет сложно увидеть с самого начала матча. Он будет в заявке. Это большая радость – снова рассчитывать на него", — приводит слова наставника ПСЖ Маурисио Почеттино RMC Sport.

Напомним, матч 30-го тура Лиги 1 между Лионом и ПСЖ пройдет завтра, 21 марта, в 22:00 по киевскому времени.

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