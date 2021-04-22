Среди них есть одна команда-сенсация.
Кубок Франции
22 апреля 2021, 01:24
Завершились четвертьфинальные матчи Кубка Франции и определились полуфиналисты турнира.
ПСЖ не оставил шансов Анжеру, отправив в ворота соперника пять безответных голов.
ПСЖ - Анжер 5:0
Голы: Икарди, 9, 68, 90, Неймар, 65, Манко (АГ), 23
Монако на выезде оказалось сильнее Лиона (0:2).
Лион — Монако 0:2
Голы: Бен Йеддер, 54, Фолланд, 61
Любительский клуб Рюмийи-Вальер сенсационно обыграл Тулузу со счетом 2:0.
Рюмийи-Вальер — Тулуза 2:0
Голы: Гиллар, 19, Руо (АГ), 83
Монпелье на выезде одолел любительский Кане Русийон (1:2).
Кане Русийон — Монпелье 1:2
Голы: Уадоди, 25 — Делор, 60, 84