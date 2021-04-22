Завершились четвертьфинальные матчи Кубка Франции и определились полуфиналисты турнира.

ПСЖ не оставил шансов Анжеру, отправив в ворота соперника пять безответных голов.

ПСЖ - Анжер 5:0

Голы: Икарди, 9, 68, 90, Неймар, 65, Манко (АГ), 23

Монако на выезде оказалось сильнее Лиона (0:2).

Лион — Монако 0:2

Голы: Бен Йеддер, 54, Фолланд, 61

Любительский клуб Рюмийи-Вальер сенсационно обыграл Тулузу со счетом 2:0.

Рюмийи-Вальер — Тулуза 2:0

Голы: Гиллар, 19, Руо (АГ), 83

Монпелье на выезде одолел любительский Кане Русийон (1:2).

Кане Русийон — Монпелье 1:2

Голы: Уадоди, 25 — Делор, 60, 84