Франция

Похоже, в скором времени нас ждет окончание трансферной саги.

Авторитетное французское издание L’Équipe сообщает, что долгоиграющая история с продлением контракта между Пари Сен-Жермен и нападающим Неймаром в скором времени должна подойти к концу.

Напомним, что после вылета действующего чемпиона Франции из полуфинала Лиги чемпионов УЕФА в результате поражения английскому Манчестер Сити (1:4, по сумме двух матчей), президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи сделал обращение к Барселоне, в котором призвал испанский гранд перестать тревожить его подопечного предложениями о трансфере.

К примеру, "блаугранас" уже успели оценить бразильца в 100 млн евро, однако, по всей видимости, уже в тот момент руководитель французской стороны был осведомлен об успешности процесса переговоров о продлении контракта с футболистом.

Как итог, в субботу, 8 мая, согласно данным источника, представители ПСЖ и Неймар должны поставить подписи под новым соглашением нападающего, которое будет рассчитано до 2026-го года.

В текущем сезоне 29-летний форвард провел 27 поединков, в которых оформил 15 забитых мячей и 10 результативных передач.