Испания

"Блаугранас" попытаются приобрести бразильца предстоящим летом.

Барселона не оставляет попыток вернуть нападающего ПСЖ Неймара, который вчера вместе с парижанами вылетел из полуфинала Лиги чемпионов, уступив Манчестер Сити. Об этом сообщает AS.

По информации источника, идея вернуть 29-летнего бразильца исходит от президента "блаугранас" Жоана Лапорты, который намерен провернуть громкий трансфер предстоящим летом.

По мнению Лапорты, приход Неймара поможет Барселоне повысить ценность бренда клуба, укрепит команду с молодыми игроками и положительно скажется на капитане "блаугранас" Лионеле Месси, который еще не поставил подпись под новым контрактом.

Барселона оценивает Неймара в 100 миллионов евро, однако даже за такую сумму, парижане просто так не отдадут своего лидера и сделка будет невероятно сложной.

Ранее сообщалось, что Неймар близок к продлению контракта с ПСЖ. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.