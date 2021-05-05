"Блаугранас" попытаются приобрести бразильца предстоящим летом.
Неймар, Getty Images
05 мая 2021, 13:31
Барселона не оставляет попыток вернуть нападающего ПСЖ Неймара, который вчера вместе с парижанами вылетел из полуфинала Лиги чемпионов, уступив Манчестер Сити. Об этом сообщает AS.
По информации источника, идея вернуть 29-летнего бразильца исходит от президента "блаугранас" Жоана Лапорты, который намерен провернуть громкий трансфер предстоящим летом.
По мнению Лапорты, приход Неймара поможет Барселоне повысить ценность бренда клуба, укрепит команду с молодыми игроками и положительно скажется на капитане "блаугранас" Лионеле Месси, который еще не поставил подпись под новым контрактом.
Барселона оценивает Неймара в 100 миллионов евро, однако даже за такую сумму, парижане просто так не отдадут своего лидера и сделка будет невероятно сложной.
Ранее сообщалось, что Неймар близок к продлению контракта с ПСЖ. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.