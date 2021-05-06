Парижский гранд не хочет расставаться с форвардом.
Нассер Аль-Хелайфи, getty images
06 мая 2021, 11:05
ПСЖ намерен удержать в команде нападающего Неймара, вокруг которого ходит множество слухов о возвращении в Барселону.
По информации источника, в парижском клубе понимают, что переговоры бразильца с каталонским клубом лишь мешают продлению контракта с форвардом.
Ввиду данной проблемы, как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Ràdio, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи обратился к "сине-гранатовым" с просьбой не тревожить Неймара.
Текущее соглашение бразильца с ПСЖ рассчитано до лета 2022-го года.
Ранее сообщалось, что Барселона оценила Неймара в 100 миллионов евро.