Испания

Парижский гранд не хочет расставаться с форвардом.

ПСЖ намерен удержать в команде нападающего Неймара, вокруг которого ходит множество слухов о возвращении в Барселону.

По информации источника, в парижском клубе понимают, что переговоры бразильца с каталонским клубом лишь мешают продлению контракта с форвардом.

Ввиду данной проблемы, как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Ràdio, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи обратился к "сине-гранатовым" с просьбой не тревожить Неймара.

Текущее соглашение бразильца с ПСЖ рассчитано до лета 2022-го года.

Ранее сообщалось, что Барселона оценила Неймара в 100 миллионов евро.