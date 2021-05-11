Немецкий голкипер может перебраться в Лигу 1.
Александр Нюбель, getty images
11 мая 2021, 01:37
Голкипер Баварии Александр Нюбель может перебраться в Лилль на правах арендного соглашения в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает журналист Лоик Танци, "доги" хотят подписать с футболистом двухлетний контракт.
Немецкий голкипер, в свою очередь, ищет место, где он сможет получать игровую практику на постоянной основе.
Напомним, что Лиллю придется выдержать конкуренцию со стороны другого представителя чемпионата Франции — Марселя.