Франция

Немецкий голкипер может перебраться в Лигу 1.

Голкипер Баварии Александр Нюбель может перебраться в Лилль на правах арендного соглашения в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Лоик Танци, "доги" хотят подписать с футболистом двухлетний контракт.

Немецкий голкипер, в свою очередь, ищет место, где он сможет получать игровую практику на постоянной основе.

Напомним, что Лиллю придется выдержать конкуренцию со стороны другого представителя чемпионата Франции — Марселя.