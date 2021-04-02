Германия

Немец может перебраться в Лигу 1.

Вратарь Баварии Александр Нюбель может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает в своем Twitter Флориан Плеттенберг, запрос о трансфере 24-летнего игрока направил Марсель.

Также в услугах Нюбеля заинтересован Монако. Французский клуб хочет арендовать немецкого голкипера.

Примечательно, что за это время Нюбель провел за Баварию лишь три поединка — один в Кубке Германии и два в Лиге чемпионов.

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