Германия

Юного голкипера не устраивает отсутствие игровой практики.

Как сообщает немецкое издание Kicker, голкипер мюнхенской Баварии Александер Нюбель недоволен отсутствием игровой практики в составе действующего чемпиона Германии, и уже подыскивает себе варианты для возможной аренды.

Напомним, что в конце прошлого сезона 24-летний страж ворот перебрался в состав коллектива Ханса-Дитера Флика из гельзенкирхенского Шальке на правах аренды, но с тех пор провел лишь три поединка в стартовом составе Баварии, не пропустив при этом только в одном из них.

Футболист, за плечами которого 17 матчей за сборную Германии U21, уведомил о своем желании агента Штефана Бэкса, и теперь тот займется поиском для него подходящих предложений.

В услугах футболиста, по информации источника, был заинтересован французский Монако и два других неназванных клуба.

Напомним, что действующее соглашение Нюбеля с Баварией рассчитано до лета 2025 года.