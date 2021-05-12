Мбаппе, Неймар и Депай претендуют на звание лучшего игрока Лиги 1

Франция

Помимо них на звание лучшего футболиста чемпионата претендуют Йылмаз и Бен Йеддер.

Национальный союз профессиональных футболистов Франции определил номинантов на звание лучшего игрока французской Лиги 1.

На награду претендуют пять нападающих — Киллиан Мбаппе и Неймар (оба — ПСЖ), Мемфис Депай (Лион), Бурак Йылмаз (Лилль) и Виссам Бен Йеддер (Монако).

На звание лучшего молодого футболиста Лиги 1 претендуют четыре полузащитника — Эдуардо Камавинга (Лилль), Максанс Какере (Лион), Софьян Диоп и Орельен Тчуамени (оба из Монако) и форвард Ниццы Амин Гури.

На награду лучшего вратаря французского чемпионата по итогам сезона-2020/21 претендуют Антони Лопеш (Лион), Стив Манданда (Марсель), Майк Меньян (Лилль), Бенджамин Лекомт (Монако) и Кейлор Навас (ПСЖ).