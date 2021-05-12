Мбаппе, Неймар и Депай претендуют на звание лучшего игрока Лиги 1

Помимо них на звание лучшего футболиста чемпионата претендуют Йылмаз и Бен Йеддер.
Неймар и Килиан Мбаппе, Getty Images
12 мая 2021, 09:59
Национальный союз профессиональных футболистов Франции определил номинантов на звание лучшего игрока французской Лиги 1.
На награду претендуют пять нападающих — Киллиан Мбаппе и Неймар (оба — ПСЖ), Мемфис Депай (Лион), Бурак Йылмаз (Лилль) и Виссам Бен Йеддер (Монако).
На звание лучшего молодого футболиста Лиги 1 претендуют четыре полузащитника — Эдуардо Камавинга (Лилль), Максанс Какере (Лион), Софьян Диоп и Орельен Тчуамени (оба из Монако) и форвард Ниццы Амин Гури.
На награду лучшего вратаря французского чемпионата по итогам сезона-2020/21 претендуют Антони Лопеш (Лион), Стив Манданда (Марсель), Майк Меньян (Лилль), Бенджамин Лекомт (Монако) и Кейлор Навас (ПСЖ).
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.