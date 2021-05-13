Франция

Бразилец остался недоволен своей желтой карточкой в 1/2 финала против Монпелье.

В полуфинальном поединке Кубка Франции Пари Сен-Жермен выбил из турнира Монпелье по итогам серии пенальти и пробился в заключительную стадию турнира.

Правда, не все остались довольны итогом данного противостояния в стане парижан. Так, нападающий ПСЖ Неймар, вышедший на 86-й минуте встречи, остался недоволен желтой карточкой, из-за которой он пропустит финал Кубка Франции.

"Я сыграл пять минут, сфолил, после чего мне без раздумий показывают желтую. Спасибо, что лишили меня финала.👏👏👏 Возможно, это что-то личное, а? 👀" — написал Неймар в своем Instagram.

Напомним, второй финалист определится в четверг, 13 мая, когда между собой сыграют Рюмийи-Вальер и Монако.

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