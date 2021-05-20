Франция

Парижане завоевали, возможно, свой последний трофей в сезоне.

В финале текущего розыгрыша Кубка Франции встречались Пари Сен-Жермен и Монако.

Подопечные Маурисио Почеттино добились победы со счетом 2:0 благодаря голам Мауро Икарди и Килиана Мбаппе.

Парижане выиграли шестой Кубок Франции из семи последних розыгрышей.

Монако - ПСЖ 0:2

Голы: Икарди, 19, Мбаппе, 81

Однако в чемпионате Франции у Пари Сен-Жермен не все так радужно. Команда идет на втором месте, отставая от Лилля на один балл.