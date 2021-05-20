Парижане завоевали, возможно, свой последний трофей в сезоне.
ПСЖ, фото getty images
20 мая 2021, 00:36
В финале текущего розыгрыша Кубка Франции встречались Пари Сен-Жермен и Монако.
Подопечные Маурисио Почеттино добились победы со счетом 2:0 благодаря голам Мауро Икарди и Килиана Мбаппе.
Парижане выиграли шестой Кубок Франции из семи последних розыгрышей.
Монако - ПСЖ 0:2
Голы: Икарди, 19, Мбаппе, 81
Однако в чемпионате Франции у Пари Сен-Жермен не все так радужно. Команда идет на втором месте, отставая от Лилля на один балл.