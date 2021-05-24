В последнем туре французской Лиги 1 определялась судьба чемпионского титула. Перед последним туром преимущество Лилля над командой Маурисио Почеттино было минимальным — один пункт.

Игроки Лилля в итоге одержали победу над Анже со счетом 2:1 и стали чемпионами Франции в сезоне-2020/21, прервав трехлетнюю гегемонию парижского гранда.

#   24 МАЯ 2021 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О
1 Лилль 37 23 11 3 62 22 40 80
2 ПСЖ 37 25 4 8 84 28 56 79
3 Монако 37 24 5 8 76 42 34 77
4 Лион 37 22 10 5 79 40 39 76